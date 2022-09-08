Полицейские задержали в Свердловской области серийного грабителя | 360°

Криминал 08 сентября 2022, 23:22 Поделиться Telegram

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Viber Полицейские задержали в Свердловской области серийного грабителя

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Сотрудники полиции Свердловской области задержали злоумышленника, которого подозревают в организации налетов на организации. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Мужчина грабил офисы микрофинансовых организаций, а также заправки. В январе осужденный напал на сотрудницу микрозаймов. Он закрыл ей рот рукой, схватил за волосы и заставил отдать ему около 20 тысяч рублей из сейфа. Спустя несколько недель он изрезал ножом женщину-продавца и украл у нее восемь тысяч рублей.

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Суд приговорил мужчину к десяти годам заключения.

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