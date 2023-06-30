30 июня 2023, 11:15
Полиция задержала в Москве подозреваемых в мошенничестве в сфере госзакупок
МВД: полиция и ФСБ задержали в Москве подозреваемых в мошенничестве в сфере госзакупок
Московские оперативники совместно с сотрудниками ФСБ России задержали нескольких членов преступного сообщества, подозреваемых в хищении денежных средств, сообщило в Telegram-канале ГУ МВД.
По версии следствия, преступники создали более 40 подконтрольных юридических лиц с названиями, схожими с государственными организациями. Они размещали объявления о проведении аукционов на сайте госзакупок и просили участников внести обеспечительный платеж. Однако после получения денег мошенники переставали выходить на связь с участниками аукционов и не публиковали итоговые протоколы. Далее деньги обналичивались и распределялись между организатором и сообщниками.
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В результате расследования предварительно выявили более 120 случаев мошенничества с общим ущербом свыше 17 миллионов рублей.
По признакам статей 159, 173.1, 174.1 и 210 УК РФ возбудили 152 уголовных дела, которые начали расследовать в рамках одного производства.
Четверых фигурантов задержали и заключили под стражу, одного объявили в федеральный розыск. На их имущество наложили арест.
Ранее суд в Москве вынес приговор по делу о незаконном сбыте лекарств. Четыре женщины, работавшие в аптеке, продавали препараты, содержащие сильнодействующие вещества.
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Москва 2023
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