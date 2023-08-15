Криминал 15 августа 2023, 13:35 Полицейские задержали в Челябинске иностранца, который распространял наркотики

Читать 360tv в

Полицейские Челябинска задержали 34-летнего иностранца, который распространял метадон. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка.

Мужчину задержали в рамках рейда. Злоумышленник организовал тайник в Ленинском районе. Там обнаружили свыше 800 граммов веществ.

Реклама

Мигрант имел временную регистрацию. В Челябинск он приехал для распространения наркотиков. Против мужчины возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит пожизненное заключение.