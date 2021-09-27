Полицейские задержали участника перестрелки в Ленинградской области

Сотрудники полиции задержали участника дорожной перестрелки в Сергиево. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Информация о перестрелке поступила в полицию в воскресенье, 26 сентября. Очевидцы рассказали, что между водителями в поселке Сергиево на улице Калинина развязался конфликт. В результате водитель Volkswagen около восьми раз выстрелил из пейнтбольного ружья по чужой машине. После он покинул место происшествия.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Полицейские изъяли у 20-летнего парня пейнтбольный маркер, газовый баллон и шары для пейнтбола. Однако задержанный рассказал о том, что другой водитель первым открыл стрельбу и повредил лобовое стекло его автомобиля.

На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.