Полицейские задержали «Царя богов» в Оренбурге. В его доме нашли трон

В Оренбурге полицейские арестовали «Царя богов». Лидер местной преступной группировки сам себя так называл. Правоохранительные органы обвинили его в вымогательствах. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«В начале февраля в одном из развлекательных центров Оренбурга группа лиц, нанося удары по лицу и угрожая сжечь имущество, вымогала у 29-летнего жителя денежные средства по надуманному поводу. В момент передачи денежных средств сотрудники полиции задержали фигурантов группы и ее лидера», — говорится в сообщении.

Более двух лет полицейские наблюдали за преступной группой, которая в криминальной среде известна под названием «Близнецы».

По данным следствия, злоумышленники занимались вымогательством денег у обычных горожан и предпринимателей. Сам лидер группы называл себя «Царь богов», а те, кто заслуживал его признание, получали от него золотые перстни с изображением паука. В его доме обнаружили предметы роскоши, звездой стал стул в виде трона.

Часть участников была задержана еще в прошлом году. Однако главарь, ссылаясь на медицинский диагноз, пытался избежать уголовной ответственности. Сейчас ему предъявлено обвинение по статье «Вымогательство», мужчину заключили под стражу. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

При обысках в домах участников был обнаружен автомобиль, украденный в другой стране, бронированный автомобиль, на котором передвигался лидер группы, а также золото, документы и оружие.