18 ноября 2022, 17:58
Полицейские задержали трех членов запрещенной террористической группировки в Петербурге
Трех участников террористической организации, которая запрещена в России, задержали по подозрению в убийствах в Санкт-Петербурге в 2003 году. Об этом сообщило издание «Патрульный Петербурга».
По данным издания Neva.Today, в этот период они совершили по меньшей мере два преступления. Сначала был найден труп мужчины с большим количеством ножевых ранений в Невском районе. Вторая жертва успела добраться до больницы, но спасти ее не смогли.
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Один из фигурантов дела уже сидит в тюрьме. Предполагается, что он лидер преступной группировки.
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Санкт-Петербург
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