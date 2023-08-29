Полицейские задержали свердловчан, организовавших сеть по продаже контрафактных стройматериалов | 360°

Криминал 29 августа 2023, 13:56 Полицейские задержали свердловчан, организовавших сеть по продаже контрафактных стройматериалов

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Полицейские задержали двух жителей Свердловской области, которых подозревают в организации подпольного бизнеса по продаже контрафактных стройматериалов по всей России. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Злоумышленники организовали цех по изготовлению гидроизоляционной мастики и праймеров, которые под видом известного бренда продавали по всей России по ценам ниже рыночных. В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли более двух тысяч единиц контрафакта. Общий ущерб составил порядка 10 миллионов рублей.

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В настоящее время продолжается расследование, полицейские ищут и других причастных к криминальному бизнесу.

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