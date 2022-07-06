facebook_pixel
    06 июля 2022, 16:50

    Полицейские задержали сбежавшего заключенного пермской колонии

    Арина Бобкова

    Преступник, которого содержали в колонии-поселении под Соликамском (Пермский край), сбежал. Спустя время полицейские смогли его задержать. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Пермскому краю.

    Покинуть колонию, расположенную в поселке Красный берег, заключенный смог 4 июля. Злоумышленника обнаружили и задержали спустя два дня, 6 июля. Он находился в поселке Сылва.

    Ранее мужчину осудили за убийства таксистов. В 2008 году его приговорили к 20 годам заключения.