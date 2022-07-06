Полицейские задержали сбежавшего заключенного пермской колонии

Преступник, которого содержали в колонии-поселении под Соликамском (Пермский край), сбежал. Спустя время полицейские смогли его задержать. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Пермскому краю.

Покинуть колонию, расположенную в поселке Красный берег, заключенный смог 4 июля. Злоумышленника обнаружили и задержали спустя два дня, 6 июля. Он находился в поселке Сылва.

Ранее мужчину осудили за убийства таксистов. В 2008 году его приговорили к 20 годам заключения.