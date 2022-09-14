Полицейские задержали рецидивиста, который прикончил собутыльника ножом в Ленобласти | 360°

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14 сентября 2022, 16:06

Полицейские задержали рецидивиста, который прикончил собутыльника ножом в Ленобласти

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Сотрудники полиции задержали злоумышленника в поселке Паша Волховского района. Мужчину подозревают в убийстве собутыльника. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Ленобласти.

Мужчины распивали алкоголь. В какой-то момент между ними возник конфликт. Подозреваемый нанес пострадавшему около восьми ударов ножом. В результате его оппонент скончался. Его тело нашли в кустах рядом с домом на улице Павла Нечесанова.

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Ранее подозреваемый уже имел проблемы с законом.

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Убийства

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