Полицейские задержали похитителей электрогитары в Петербурге

Двое приезжих ворвались в квартиру жителя Санкт-Петербурга и украли у него электрогитару. Злоумышленников удалось задержать. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В отдел полиции 21 июля обратился мужчина. Он рассказал, что 12 июля его квартиру на Петергофском шоссе ограбили. Туда попали двое неизвестных, избили его и украли электрогитару и три серебряных кольца. Ущерб составил 23 500 рублей.

Сотрудники органов возбудили уголовное дело по факту грабежа. Подозреваемых задержали в квартире на Венской в Кудрово.