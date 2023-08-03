Криминал 03 августа 2023, 19:41 Полицейские задержали подозреваемых в избиении девушки из-за цвета волос в Каменске-Уральском Полицейские задержали двух мужчин по подозрению в избиении девушки в Каменске-Уральском

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Правоохранители задержали подозреваемых в избиении девушки из-за цвета волос в Каменске-Уральском. Об этом сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Вечером 2 августа с заявлением в полицию обратилась девушка. Она попросила привлечь к уголовной ответственности двух неизвестных мужчин, которые ударили ее и чуть не утопили в фонтане в районе дома № 10 по улице Строителей.

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Полицейские задержали двух подозреваемых 1991 и 1993 годов рождения. Оказалось, что они ранее были судимы за имущественные преступления, истязание и незаконный оборот наркотиков.

«Задержанные пояснили, что совершили противоправные деяния, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а мотивацией такого поступка стал не понравившийся им внешний вид девушки с разноцветными волосами», — рассказал Горелых.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Подозреваемых заключили под стражу. Горелых уточнил, что они уже извинились перед потерпевшей.

Один из подозреваемых подчеркнул, что лучше бы не выходил в этот день из дома или не заводил с девушкой диалога. Второй мужчина отметил, что они просто разошлись во мнениях.

«У нас был инцидент с девушкой, с которой мы просто разошлись взглядами», — сказал он.

Момент нападения двух мужчин на девушку попал на камеры видеонаблюдения. Она проходила мимо, когда один из них схватил и кинул в фонтан. Он стал удерживать ее в воде. На помощь ему пришел другой мужчина, который что-то высказывал девушке. Пострадавшей только через некоторое время удалось вырваться.

Мама девушки в беседе с порталом KU66.RU подтвердила, что мужчины напали на нее из-за цвета волос. По ее словам, один из них даже угрожал убийством пострадавшей, если еще раз встретит.