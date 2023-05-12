Криминал 12 мая 2023, 09:22 Полицейские задержали подозреваемых в хищении денег у желающих помочь военным ВС РФ МВД задержало подозреваемых в хищении денег для участников СВО жителей Перми РИА «Новости»

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Полицейские задержали трех жителей Перми по подозрению в хищении денег, предназначенных для помощи участникам специальной операции. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным правоохранителей, фигуранты создали несколько каналов в популярных мессенджерах, ведя их якобы от лица главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян.

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Злоумышленники разместили в них публикации о сборе денег для участников спецоперации, предлагая переводить средства на указанные реквизиты. После этого мошенники присваивали деньги себе.

После обращения Симоньян полицейские установили личности фигурантов и задержали их в Перми. Оборот криминального бизнеса за последние полтора месяца превысил семь миллионов рублей.

«Следователи проводят мероприятие, направленные на установление личностей потерпевших и суммы причиненного им ущерба», — отметила представитель МВД Ирина Волк.

Ранее россиянам рассказали, как распознать мошеннические сборы в Интернете.