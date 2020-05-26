Полицейские задержали подозреваемого в убийстве девочки в Пензе

Сотрудники полиции установили личность, нашли и задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 14-летней девочки в Пензе. Им оказался житель области 1978 года рождения.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали по подозрению в совершении преступления жителя села Засечное Пензенского района 1978 года рождения», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас с мужчиной работают сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют все обстоятельства преступления.

Девочка пропала днем 22 мая. Об этом в полицию сообщила ее мать на следующий день. Через три часа после начала поисковой операции сотрудники уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних нашли тело ребенка в лесополосе недалеко от магазина на улице Тепличной.

На теле школьницы были признаки насильственной смерти. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего». Если вину задержанного докажут, то ему грозит большой срок вплоть до пожизненного заключения.