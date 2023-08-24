Криминал 24 августа 2023, 11:50 Полицейские задержали подозреваемого в ночном разбое на юго-востоке Москвы Полиция по горячим следам задержала подозреваемого в ночном разбое на юго-востоке Москвы РИА «Новости»

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В ночь на 24 августа в парковой зоне на Кузьминской улице произошло вооруженное ограбление. Подозреваемого задержали по горячим следам, сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, ночью неизвестный с фонариком подошел к скамейке, на которой сидели парень и девушка. На их глазах он похитил рюкзаки с личными вещами и документами. Потерпевший побежал за ним, но злоумышленник пригрозил ему ножом и скрылся.

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Пара сразу обратилась в полицию и мужчинку задержали по горячим следам. Все вещи вернули владельцам.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

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