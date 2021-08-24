Полицейские задержали подозреваемого в изнасилованиях петербурженок

Полицейские Санкт-Петербурга задержали мужчину, который подозревается в многократном нападении на женщин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, с апреля по август 2021 года в Приморском районе 24-летний иностранный гражданин совершил не менее семи нападений на женщин.

«Сотрудниками полиции был задержан и полностью изобличен в совершении серии нападений на женщин 24-летний гражданин среднеазиатской республики. Злоумышленник выбирал безлюдные участки и подходил к потерпевшим со спины», — сказано в сообщении.

Подозреваемый совершал нападения на женщин разного возраста и по разным адресам. Он насиловал их и неоднократно причинял телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», а также три уголовных дела по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Сейчас мужчина задержан. Кроме того, решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного еще семи-восьми уголовных дел. Расследование продолжается.