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    05 апреля 2022, 16:21

    Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании подростка в Петербурге

    Дарья Морозова

    Задержан мужчина по подозрению в изнасиловании 13-летнего подростка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на источник.

    В полицию обратилась мать пострадавшего. Она заявила, что мужчина представился именем Костя и силой заставил подростка поехать с ним в хостел. Там и произошло изнасилование. После этого преступник отвез мальчика домой.

    Подозреваемый оказался уже судимым мужчиной. Он сидел в тюрьме за грабеж и разбой.