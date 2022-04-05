Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании подростка в Петербурге

Задержан мужчина по подозрению в изнасиловании 13-летнего подростка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на источник.

В полицию обратилась мать пострадавшего. Она заявила, что мужчина представился именем Костя и силой заставил подростка поехать с ним в хостел. Там и произошло изнасилование. После этого преступник отвез мальчика домой.

Подозреваемый оказался уже судимым мужчиной. Он сидел в тюрьме за грабеж и разбой.