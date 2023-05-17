Криминал 17 мая 2023, 10:53 Полицейские задержали подозреваемого в грабеже в московском метро ГУ МВД: правоохранители столичного метро задержали подозреваемого в ограблении пассажира РИА «Новости»

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Приезжий украл у мужчины телефон в вагоне столичного метро на Таганско-Краснопресненской линии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В Московском метрополитене 51-летний пассажир обратился к патрульным на «Полежаевской», сообщив, что в вагоне поезда одолжил свой смартфон новому знакомому, чтобы тот позвонил. Однако, когда двери состава уже закрывались, мужчина сбежал с его гаджетом. Кроме того, заявитель позже заметил, что с его банковского счета пропали пять тысяч рублей.

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Вскоре полицейским удалось установить и задержать злоумышленника по месту жительства на улице Введенского. Подозреваемым в краже телефона стал 33-летний приезжий из ближнего зарубежья.

«У него обнаружили и изъяли похищенный телефон, который вернули законному владельцу», — уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили против иностранца уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 161 и частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанного отпустили под подписку о невыезде.

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