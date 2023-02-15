Криминал 15 февраля 2023, 17:05 Полицейские задержали пять грабителей продуктового магазина в Петербурге

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Полицейские Санкт-Петербурга задержали пятерых мужчин, которых заподозрили в ограблении продуктового магазина на проспекте Ветеранов. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Преступление злоумышленники совершили около двух часов дня. Мужчин попытался задержать сотрудник магазина, однако один из них начал угрожать предметом, похожим на пистолет. Спустя время грабителей задержали росгвардейцы. У них изъяли украденные продукты питания, алкоголь и аэрозольный пистолет «Удар». Выяснилось, что двое мужчин ранее были судимы за кражи и грабеж.