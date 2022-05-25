Полицейские задержали пьяного похитителя квадроцикла в Петербурге

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга организовали погоню за пьяным угонщиком квадроцикла. Его удалось задержать в Красногвардейском районе города. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ситуация произошла в минувшую субботу, 21 мая. Ночью в отдел полиции обратился мужчина и рассказал, что в районе озера Круглое его избили двое малознакомых, после чего угнали у него квадроцикл. Одного из злоумышленников удалось обнаружить у дома 28 по проспекту Косыгина, однако мужчина попытался оторваться от полицейских.

«При перестроении водитель квадроцикла совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении полицейским автомобилем Hyundai Solaris. Полицейский — водитель поврежденного автомобиля помог наряду ДПС остановить и задержать беглеца», — рассказали в ведомстве.

Когда угонщика получилось задержать, выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Против него возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем».