Полицейские задержали педофила по подозрению в убийстве в Ленобласти

По данным информагентства, жители садоводческого товарищества «Орбита» нашли на свалке труп в полиэтиленовом пакете. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Оказалось, что мужчина уже отбывал наказание за сексуальную связь с ребенком, который не достиг 16 лет. Задержанный не сознался в содеянном. В ходе обыска у него дома было найдено холодное оружие и нунчаки. Следующие 15 лет подозреваемый может провести за решеткой.