Криминал 16 января 2024, 15:50 Полицейские задержали парня с крупной партией наркотиков в Сочи

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Сотрудники полиции города Сочи задержали 21-летнего парня с крупной партией запрещенных веществ. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, правоохранители обнаружили в сумке молодого человека несколько свертков с наркотиками, их общая масса составила 25 граммов. Также полицейские выявили несколько закладок-тайников.

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Отмечается, что против задержанного возбудили уголовное дело.