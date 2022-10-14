Полицейские задержали организаторов незаконных азартных игр в Приморском крае | 360°

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14 октября 2022, 21:00

Полицейские задержали организаторов незаконных азартных игр в Приморском крае

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Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Приморскому краю пресекли огранизацию и проведение незаконных азартных игр. Об этом сообщил «Золотой рог» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирины Волк.

Полицейские установили, что пара из Уссурийска взяла в аренду два помещения. В них они организовали игровые залы. Там разместили как стационарные автоматы, так и компьютеры с возможностью входа в интернет-казино. В сообщники пара привлекла еще троих человек.

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Сотрудники органов возбудили уголовное дело.

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