Полицейские задержали организаторов незаконных азартных игр в Приморском крае | 360°

Криминал 14 октября 2022, 21:00 Поделиться Telegram

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Viber Полицейские задержали организаторов незаконных азартных игр в Приморском крае

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Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Приморскому краю пресекли огранизацию и проведение незаконных азартных игр. Об этом сообщил «Золотой рог» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирины Волк.

Полицейские установили, что пара из Уссурийска взяла в аренду два помещения. В них они организовали игровые залы. Там разместили как стационарные автоматы, так и компьютеры с возможностью входа в интернет-казино. В сообщники пара привлекла еще троих человек.

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Сотрудники органов возбудили уголовное дело.

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