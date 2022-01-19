Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора интернет-магазина по продаже наркотиков, а также троих закладчиков. Злоумышленники работали на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В съемной квартире на бульваре Головнина задержали организатора магазина, а также одного закладчика. После по месту жительства задержали еще двоих распространителей — мужчину и женщину.

Проведя обыск, полицейские обнаружили 262 закладки с наркотиками, еще 25 тайников нашли в трех районах города. Возбуждено уголовное дело.