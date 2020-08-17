Полицейские задержали обливших женщину кислотой в Подмосковье

После нападения на замдиректора Ивантеевского хлебокомбината Светлану Войнову в подмосковном Пушкино полицейским удалось задержать двоих подозреваемых. Женщину облили кислотой.

«Установлено, что один из злоумышленников следил за потерпевшей в магазине, другой ждал возле ее автомобиля. Когда женщина вернулась из торгового центра и подошла к своей машине, поджидавший мужчина облил ее, предположительно, кислотой, после чего сообщники скрылись на арендованной иномарке», — сообщила «360» а начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что женщину с химическими ожогами доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Одного из мужчин задержали в Королеве, где он проживал, а другого — в Челябинской области. Подозреваемого доставили в столичный регион на самолете. Оба арестованных — уроженцы Республики Башкортостан.

На Войнову напали 3 августа на парковке гипермаркета «Глобус». Мужчина облил ее серной кислотой, а затем убежал. Все произошедшее попало на камеры наружного наблюдения. После нападения муж пострадавшей рассказал, что Светлана находится в тяжелом состоянии, поэтому ее решили перевезти в Москву. В свою очередь, следователи завели уголовное дело об «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», а региональная прокуратура взяла расследование дела под свой контроль.