Петербургские полицейские задержали нарушителя ПДД в Красногвардейском районе | 360°

Криминал 28 сентября 2022, 21:00 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Петербургские полицейские задержали нарушителя ПДД в Красногвардейском районе

Читать 360tv в

Сотрудники Росгвардии Санкт-Петербурга задержали нарушителя ПДД, который скрывался от полиции. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Реклама

Злоумышленника задержали во время посещения суда на Краснодонской улице в Красногвардейском районе. Росгвардейцы установили, что злоумышленник находится в розыске, после чего нажали тревожную кнопку. Мужчину доставили в отделение полиции.

0 0 0 0 0 0