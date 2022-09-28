Петербургские полицейские задержали нарушителя ПДД в Красногвардейском районе | 360°

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Петербургские полицейские задержали нарушителя ПДД в Красногвардейском районе

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Сотрудники Росгвардии Санкт-Петербурга задержали нарушителя ПДД, который скрывался от полиции. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Злоумышленника задержали во время посещения суда на Краснодонской улице в Красногвардейском районе. Росгвардейцы установили, что злоумышленник находится в розыске, после чего нажали тревожную кнопку. Мужчину доставили в отделение полиции.

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