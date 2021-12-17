Полицейские задержали наркозакладчиков в Ленинградской области

Полицейские задержали двух закладчиков на территории Горского кладбища в Курортном районе. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«На месте происшествия полицейские обнаружили пакет весом около 250 граммов предположительно с синтетическим наркотиком», — заявили в ведомстве.

Злоумышленники попытались сбежать, распылив газовый баллончик. Одного из сотрудников органов ранили ножом. После этого закладчики уехали на автомобиле Kia. Стражи правопорядка объявили план «Перехват».

Задержать их удалось в арендуемом доме в деревне Хиттолово Всеволожского района. Их доставили в отдел полиции.