Полицейские задержали наркоторговца, скрывавшегося 9 лет в лесах

Преступника в 2010 году приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима за сбыт наркотиков. Всего мужчину обвинили в семи эпизодах. Злоумышленник скрывался от сотрудников полиции еще до вынесения приговора.

Правоохранителям в 2019 году поступила информация о том, что преступник находится на территории Петербурга. Данные подтвердились, злоумышленника задержали на улице Салова. Мужчина работал там в автомастерской. В ближайшее время его отправят в исправительную колонию.