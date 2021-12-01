Полицейские задержали наркомана, подозреваемого в двух убийствах в Петербурге

Полицейские по горячим следам задержали 22-летнего жителя Санкт-Петербурга. Его подозревают в убийстве двух человек. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и области.

82-летняя жительница Красного Села позвонила в полицию и рассказала, кто к ней домой пришел знакомый внука. Молодой человек находился под действием наркотиков. В результате завязалась ссора и злоумышленник убил 49-летнюю дочь заявительницы и 24-летнего друга, который был в гостях. После этого мужчина покинул место преступления. Задержать его удалось во время патрулирования территории.