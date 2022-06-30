Полицейские задержали наркокурьеров в Пензенской области

Злоумышленников, которые доставляли наркотики, задержали на территории рабочего поселка Мокшан Пензенской области. Об этом сообщил «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу пензенского управления УМВД.

Сотрудники органов остановили подозрительный автомобиль. В ходе обыска они обнаружили в нем семь пакетов с наркотическими веществами. Вес содержимого составил 700 граммов. Водитель и пассажир признались, что перевозят наркотики между регионами. Пакеты они получили в Московской области и планировали привезти в Саратовскую. Теперь злоумышленникам может грозить до 20 лет заключения в колонии.