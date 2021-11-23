Полицейские задержали наркокурьеров в Оренбурге

Оренбургские полицейские задержали двоих студенток. При себе у девушек было 790 свертков с опасными наркотическими веществами. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на издание Orenday.

Сотрудники органов установили, что девушки занимались продажей наркотических веществ. Они планировали расфасовать товар по тайникам в трех городах. Следователям также удалось установить, что запрещенные вещества девушки приобрели в Москве. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.