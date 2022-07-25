Полицейские задержали наркокурьера из Саратовской области в Тольятти

Сотрудники полиции Тольятти задержали 43-летнего жителя Саратовской области. Его заподозрили в сбыте крупной партии наркотиков. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на сетевое издание «СарИнформ».

Автомобиль такси остановили на КПП «Рубеж». Сотрудники ГАИ заметили, что пассажир сильно нервничает. Во время осмотра они обнаружили полиэтиленовый пакет с порошком. После экспертизы выяснилось, что содержимое пакета являлось мефедроном. Вес порошка составил примерно 100 граммов. Злоумышленник планировал реализовать партию в Саратовской области с помощью закладок.