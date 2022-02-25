Полицейские задержали начальника ОГИБДД Томаринского района по подозрению во взятке

Полицейские задержали главу отдела ГИБДД Томаринского района. Мужчину подозревают в получении взятки. Об этом сообщила «Политика сегодня».

По версии следователей, злоумышленник получить средства за выдачу водительских прав местному жителю, который не проходил экзамены. Против подозреваемого возбудили уголовные дела по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки». На данный момент следователи продолжают выяснять обстоятельства случившегося.