Полицейские задержали на сочинском вокзале мужчину, который перевозил наркотики в белье

Сотрудники полиции задержали на сочинском вокзале мужчину, в нижнем белье которого нашли наркотические вещества. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

В белье мужчина хранил небольшой сверток с неизвестным веществом общей массой в 250 грамм. В ходе экспертизы удалось установить, что вещество является метадоном. Ранее злоумышленник уже был судим. Против него возбудили уголовное дело. На данный момент его заключили под стражу.