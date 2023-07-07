Криминал 07 июля 2023, 14:38 Полицейские задержали мужчину за кражу алкоголя в центре Москвы МВД: мужчину задержали за кражу алкоголя из магазина на Большой Якиманке в центре Москвы РИА «Новости»

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Ранее судимого мужчину задержали по подозрению в грабеже из продуктового магазина на улице Большая Якиманка в Москве. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

По информации ведомства, злоумышленник находился в торговом помещении, где взял бутылку вина со стеллажа и попытался уйти, не оплатив покупку. Охранник попросил вернуть товар, однако мужчина ударил его ногой и скрылся.

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Позже полиция задержала подозреваемого на Пречистенской набережной. Им оказался 30-летний приезжий из Екатеринбурга, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Его заключили под стражу.

Ранее столичные полицейские задержали в Подмосковье подозреваемого в краже почти на два миллиона рублей.