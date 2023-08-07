Криминал 07 августа 2023, 12:20 Полицейские задержали мужчину с крупной партией наркотиков в Тюменской области

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Сотрудники полиции Тюменской области задержали водителя, который перевозил крупную партию наркотиков из Екатеринбурга в Тюмень. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Toyota Corona на трассе под Тюменью, поведение водителя вызвало у них подозрение. Полицейские осмотрели машину и обнаружили в салоне пластиковые контейнеры с запрещенными веществами.

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Отмечается, что мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.