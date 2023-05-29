Криминал 29 мая 2023, 16:13 Полицейские задержали мужчину с крупной партией наркотиков в Петербурге

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Сотрудники полиции задержали жителя Волгоградской области с крупной партией наркотиков в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского линейного управления МВД России на транспорте.

Мужчина купил около 230 граммов наркотиков с целью их дальнейшей перепродажи через тайники-закладки. В ходе обысков правоохранители также изъяли у него шприцы и свертки с запрещенными веществами.

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Отмечается, что задержанному может грозить до 10 лет лишения свободы.