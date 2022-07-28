Полицейские задержали мужчину, продававшего «веселые шарики» в барах Петербурга

Полицейские Санкт-Петербурга задержали мужчину, который торговал шариками с увеселительным газом в барах города. Злоумышленника заключили под стражу сроком до 24 сентября 2022 года. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

По версии следователей, подозреваемый в компании девушки и других неизвестных лиц регулярно продавал шарики с одурманивающим веществом. Задержали мужчину 25 июля. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.