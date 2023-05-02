Криминал 02 мая 2023, 18:53 Полицейские задержали мужчину, который убил знакомого и сбросил его труп в реку в Астраханской области

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Сотрудники полиции задержали жителя Астраханской области, который подозревается в убийстве своего знакомого. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на СУ СК России по региону.

По версии следствия, местный житель взял у обвиняемого денег в долг и не хотел их возвращать. Между мужчинами произошел конфликт на берегу реки Гандурино, в ходе ссоры подозреваемый ударил должника палкой по голове и сбросил его тело в водоем.

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Отмечается, что против мужчины возбудили уголовное дело.