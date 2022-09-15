Полицейские задержали мужчину, который совершил убийство из ревности в Новосибирске | 360°

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15 сентября 2022, 16:11

Полицейские задержали мужчину, который совершил убийство из ревности в Новосибирске

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Житель Новосибирска убил мужчину из-за того, что приревновал к нему знакомую. Сейчас подозреваемый задержан, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на МВД по городу.

Был ли подозреваемый в отношениях с этой женщиной, неизвестно. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи.

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Подозреваемого задержали в тот же день и завели на него уголовное дело по статье «Убийство». Выяснилось, что он уже был судим ранее.

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