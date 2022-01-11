В Кронштадте правоохранители задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в убийстве пенсионера. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации следствия, убийство произошло вечером 22 декабря на пересечении улиц Аммермана и Петровской. Задержанный ударил 64-летнего пенсионера в глаз, из-за чего мужчина упал.

В медучреждении у пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом основания черепа и ушиб левого легкого. Через несколько дней он умер в больнице.

На подозреваемого завели уголовное дело. На данный момент с ним работают следователи из регионального СК. Им предстоит выяснить точные причины случившегося.