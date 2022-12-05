Криминал 05 декабря 2022, 22:25 Полицейские задержали мужчину, который открыл огонь по сотруднику курганского кафе

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Житель Тюмени открыл стрельбу в кафе Катайска Курганской области. Он стрелял в охранника заведения из травматического пистолета. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «МВД медиа».

В середине ноября злоумышленник поссорился с охранником, после чего выстрелил в пострадавшего из травматического пистолета.

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Сотрудники полиции задержали нападавшего. Мужчину арестовали, заподозрив в покушении на убийство.

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