Полицейские задержали мошенницу, которая обворовывала пенсионеров в Петербурге

Группа мошенников похищала деньги пенсионеров в Санкт-Петербурге. Полицейские задержали женщину, которая причастна к этому, и теперь разыскивают ее сообщников. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

От их действий пострадали, как минимум, две пенсионерки. Они обратились в полицию и рассказали, что им звонил неизвестный под видом «внука» и просил денег якобы для решения вопроса с ДТП, в которое он попал. После этого к ним за деньгами приходила женщина.

У одной из пенсионерок таким образом забрали 100 тысяч рублей, у второй 200 тысяч рублей. В обоих случаях заведены уголовные дела.