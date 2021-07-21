Полицейские задержали избивших петербуржца мигрантов

Двое мигрантов избили мужчину в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Причиной конфликта послужило замечание по поводу выброшенного в неположенном месте мусора. После избиения нарушители скрылись на «Газели». Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу.

Избиение произошло во дворе дома № 35 на улице Маршала Тухачевского. Жена потерпевшего написала заявление на обидчиков. Следователям удалось задержать подозреваемых в Колпино. Ими оказались два гражданина Азербайджана. В городе они находились без регистрации.

На данный момент нападавшие находятся в специальном помещении для задержанных лиц. Полицейские составили административные протоколы по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.