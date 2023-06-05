05 июня 2023, 18:40
Полицейские задержали двух жителей Владимирской области, которые помогали компаниям уклоняться от уплаты налогов
Сотрудники полиции Владимирской области совместно с ФСБ задержали двух местных жителей, которые помогали различным фирмам скрывать свои доходы и уклоняться от уплаты налогов. Об этом сообщил «Царьград».
По версии следствия, двое жителей Коврова занимались незаконной деятельностью в период с января 2022 по апрель 2023 года. За это время им удалось обналичить более 100 миллионов рублей, за свою работу мужчины брали комиссию в 10%.
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Отмечается, что против задержанны возбудили уголовное дело.
Преступления
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