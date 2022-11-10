Криминал 10 ноября 2022, 17:18 Полицейские задержали двоих жителей Крыма, которые вырастили семь килограммов марихуаны

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Сотрудники УФСБ России по Республике Крым задержали двоих братьев из Кировского района, которые выращивали марихуану. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По версии сотрудников органов, злоумышленники выращивали наркотическое растение на собственных приусадебных участках. Полученное вещество они сбывали в крупном размере. Полицейские изъяли у них более семи килограммов.

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Против братьев возбудили уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Теперь мужчинам грозит до 20 лет заключения.

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