10 ноября 2022, 17:18
Полицейские задержали двоих жителей Крыма, которые вырастили семь килограммов марихуаны
Сотрудники УФСБ России по Республике Крым задержали двоих братьев из Кировского района, которые выращивали марихуану. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По версии сотрудников органов, злоумышленники выращивали наркотическое растение на собственных приусадебных участках. Полученное вещество они сбывали в крупном размере. Полицейские изъяли у них более семи килограммов.
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Против братьев возбудили уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Теперь мужчинам грозит до 20 лет заключения.
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