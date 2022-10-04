Полицейские задержали домработницу по подозрению в краже у работодателей в Екатеринбурге | 360°

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Полицейские задержали домработницу по подозрению в краже у работодателей в Екатеринбурге

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Жительница Екатеринбурга задержана за кражу вещей и денег на крупную сумму у людей, которые наняли ее как домработницу. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на отдел по связям со СМИ управления МВД города.

«Через некоторое время заказчица обнаружила пропажу денежных средств в размере 50 тысяч рублей, находившихся у нее дома, и подала заявление в полицию», — рассказали в ведомстве.

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Также она украла ценностей на 200 тысяч рублей. На злоумышленницу завели уголовное дело. Сейчас она под подпиской о невыезде.

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Екатеринбург

Кражи

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