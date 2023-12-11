Криминал 11 декабря 2023, 15:32 Полицейские задержали четверых подозреваемых в нападении на бизнесмена в Петербурге

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Сотрудники полиции задержали четверых мужчин, которые подозреваются в разбойном нападении на предпринимателя в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщил сайтPiter.tv.

Злоумышленники силой посадили потерпевшего в автомобиль, избили, потребовали отдать ключи от квартиры и деньги. Получив 100 тысяч рублей, нападавшие направились домой к предпринимателю. Из квартиры они вынесли один из сейфов, думая, что там лежат драгоценности, и 50 миллионов рублей.

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Отмечается, что задержанные перепутали сейфы и забрали не тот, в котором находилась крупная сумма. Против них возбудили уголовное дело.