Полицейские задержали «черных банкиров» в Москве
В Москве правоохранители пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщило «МВД Медиа» со ссылкой на Ирину Волк, официального представителя МВД России.
Отмечается, что злоумышленники начали заниматься своей деятельностью еще в 2014 году. «Вечерняя Москва» написала, что они совершали операции по ведению банковских счетов юрлиц, кассовому обслуживанию, транзиту и обналичиванию денежных средств.
В качестве оплаты за свою работу, злоумышленники брали комиссию в размере 16% от каждой транзакции. Их доход превысил 100 миллионов рублей.