Полицейские задержали «черных банкиров» в Москве

Отмечается, что злоумышленники начали заниматься своей деятельностью еще в 2014 году. «Вечерняя Москва» написала, что они совершали операции по ведению банковских счетов юрлиц, кассовому обслуживанию, транзиту и обналичиванию денежных средств.

В качестве оплаты за свою работу, злоумышленники брали комиссию в размере 16% от каждой транзакции. Их доход превысил 100 миллионов рублей.