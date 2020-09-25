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    25 сентября 2020, 14:06

    Полицейские задержали «черных банкиров» в Москве

    Анастасия Кременчугская

    В Москве правоохранители пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщило «МВД Медиа» со ссылкой на Ирину Волк, официального представителя МВД России.

    Отмечается, что злоумышленники начали заниматься своей деятельностью еще в 2014 году. «Вечерняя Москва» написала, что они совершали операции по ведению банковских счетов юрлиц, кассовому обслуживанию, транзиту и обналичиванию денежных средств.

    В качестве оплаты за свою работу, злоумышленники брали комиссию в размере 16% от каждой транзакции. Их доход превысил 100 миллионов рублей.

    Новости SMI.FM