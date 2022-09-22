Полицейские задержали автомобиль в ходе погони в Екатеринбурге | 360°

Криминал 22 сентября 2022, 15:23 Поделиться Telegram

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Viber Полицейские задержали автомобиль в ходе погони в Екатеринбурге

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Полицейским Екатеринбурга пришлось организовать погоню ночью в Академическом районе. Три экипажа ДПС попытались задержать KIA Rio. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Е1.RU.

Остановить машину удалось на улице Вильгельма де Геннина. По словам полицейских, в машине находилась группа молодых людей, которых подозревают в незаконном обороте наркотиков.

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«Сегодня идут необходимые проверочные мероприятия. Соответствующее процессуальное решение будет принято по результатам разбирательств», — отметили в пресс-группе городского МВД.

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