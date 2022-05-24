Полицейские задержали угонщика автомобиля, который ранее поджег другую машину в Петербурге

Житель Санкт-Петербурга пытался угнать автомобиль, в результате чего его задержали. Теперь его подозревают еще и в поджоге другой машины. Об этом сообщило издание 78.ru.

По данным ИА Nation News, владелец сожженного транспортного средства написал заявление в полицию. Во время патрулирования полицейские заметили мужчину, который пытался угнать машину. Его задержали по подозрению в поджоге.

Специалисты устанавливают его причастность к преступлению.